En quête de nouveaux joueurs pour la prochaine saison, le PSG se penche sur la surprenante piste de l’international anglais Jesse Lingard. Le contrat du joueur avec Manchester United court jusqu’au 30 juin et il peut partir sans frais.

Au terme d’une saison laborieuse, le PSG prépare un mercato remuant cet été. Des départs comme des arrivées sont attendues dans le club de la capitale. Un certain nombre de noms sont apparus sur la scène, bien qu’aucune des possibilités ne se soit concrétisée pour le moment. Aujourd’hui, une nouvelle piste fait son apparition dans la presse, comme le rapporte le media britannique The Times. Plus précisément, il s’agit de celle de l’international anglais de Manchester United, Jesse Lingard.

Après une saison où il n’a guère bénéficié d’opportunités malgré les bonnes performances qu’il a offertes lors de son prêt à West Ham, l’international anglais de 29 ans fera ses adieux à l’équipe d’Old Trafford lorsque son contrat expirera le 30 juin. Et ce ne sont pas les prétendants qui manqueront pour l’embarquer… Avec une longue liste de clubs intéressés, dont l’AC Milan, la Juventus, Newcastle et Arsenal, le joueur britannique est désormais dans le collimateur des Parisiens. Qui parviendra à le recruter ?