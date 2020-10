Alors qu’il lâché une bombe la semaine dernière en remettant sur le tapis les conflits entre Thomas Tuchel et Leonardo, Pierre Ménès est revenu sur cette embrouille en mettant en avant la mauvaise image du club que ça renvoyait.

“Ça donne l’image d’un club où le directeur sportif et l’entraîneur sont en plein divorce.” a-t-il déclaré dans son traditionnel Pierrot Face Cam. “Ce qui m’étonne beaucoup, c’est le calendrier de ces incidents. Il y a la conférence de presse de Tuchel le jeudi, la réaction de Leonardo le vendredi, et deux joueurs qui arrivent le dmanche. Donc je ne pense pas que Leonardo se soit dit jeudi soir ‘oh merde Tuchel n’est pas content, faut que je prenne des joueurs.’ Non. Ce sont des dossiers travaillés depuis plusieurs semaines, donc si Tuchel l’a ouvert, c’est qu’il n’était nécessairement pas au courant, ou il est totalement idiot ! Donc ça veut dire que Leonardo fait sa popote sans tenir informé l’entraîneur.”

Mais ce qui préoccupe d’avantage le consultant de Canal+, c’est “combien de temps cet attelage va durer“. Pour lui, cela ne devrait pas durer jusqu’à la fin de la saison.