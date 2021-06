Toujours à la recherche d’un défenseur central pour la saison prochaine, le PSG serait tout proche d’un accord avec Sergio Ramos.

L’annonce du Real Madrid concernant le départ de son capitaine Sergio Ramos a réveillé quelques-unes des plus grosses écuries européennes. Parmi elles le Paris Saint-Germain, qui avait déjà affiché son intérêt pour le défenseur espagnol, privé d’Euro cet été par le sélectionneur Luis Enrique. Et à en croire les informations du quotidien AS, le club français aurait déjà les faveurs de Ramos. Le joueur de 35 ans serait intéressé par le projet, mais également par l’offre XXL des Parisiens.

Selon le média madrilène, le PSG a fait une offre bien plus conséquente que Manchester City et Manchester United, deux cadors de Premier League particulièrement intéressés par l’ancien Sévillan. Reste à savoir si le PSG parviendra à conclure le transfert de Sergio Ramos avant une réaction des deux Anglais. Le vice-champion de Ligue 1 a déjà joué un mauvais tour au FC Barcelone cet été en proposant presque deux fois plus que le club catalan à Georginio Wijnaldum, qui s’est engagé avec le PSG la semaine dernière.