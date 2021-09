Le Paris Saint-Germain ne s’en cache pas, Paul Pogba est l’une des priorités absolues de Leonardo et des dirigeants parisiens. Un dossier dans lequel la concurrence est forte, très forte.

Habitué aux sorties remarquées, Mino Raiola a accordé un entretien pour Rai Sport dans lequel il divulgue quelques informations sur la suite de la carrière de son poulain, Paul Pogba : « Le contrat de Pogba expire l’année prochaine. Nous allons parler avec Manchester et nous verrons. C’est sûr que Turin est resté dans son cœur et qu’il y accorde une grande importance. La possibilité de revenir à la Juventus est là mais cela dépend aussi de la Juve. »

La Juventus Turin serait donc en pôle dans ce dossier alors que les dirigeants turinois rêvent de son retour. Néanmoins, Mino Raiola est un expert dans son domaine et de tels propos sont loin d’être anodins et l’agent italo-néerlandais doit vouloir faire montre les enchères. Manchester United a retrouvé sa stature passée ce qui pourrait convaincre le Français d’y poursuivre son aventure. Le Paris Saint-Germain semble très proche du joueur. Le FC Barcelone et le Real Madrid sont toujours des pistes crédibles. Chaque club aura fort à faire pour enrôler le tant convoité, Paul Pogba.