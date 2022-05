Dans un communiqué le Paris Saint-Germain officialise sa tournée au Qatar les 15 et 16 mai prochain afin de participer à plusieurs activités avec les sponsors du club. Un « Qatar tour 2022 » qui privera les joueurs de la capitale de cérémonie des trophées UNFP.

Le Paris Saint-Germain va fêter son dixième titre de championne France de son histoire au Qatar avec les sponsors du club. Ce mercredi, le club de la capitale, annonce dans un communiqué que l’équipe professionnelle se rendra dans le pays organisateur de la Coupe du Monde 2022 dans le but de participer à des activités avec les sponsors du club.

« Tout juste titré Champion de France pour la 10ème fois, le Paris Saint-Germain se rendra à Doha les 15 et 16 mai prochain. Initialement prévue en janvier dernier, la tournée offrira aux Parisiens l’opportunité de rencontrer leurs supporters qataris et de participer à une série d’activations avec les partenaires du Club présents sur place à l’instar de ALL, Aspetar, Ooredoo, Qatar Airways, Qatar Tourism and QNB. La délégation s’envolera après la rencontre face à Montpellier comptant pour la 37e journée de Ligue 1.Ce voyage au Qatar, pays qui s’apprête à accueillir le monde avec l’accueil de la Coupe du monde de football à partir du 21 novembre prochain, est l’occasion de mettre en lumière les caractères innovant et exceptionnel des installations sportives du pays. Les joueurs de l’équipe visiteront notamment deux des stades construits pour l’événement. Plusieurs d’entre eux participeront à un live Instagram pour Qatar Airways, afin de faire découvrir ces écrins footballistiques au plus grand nombre. Depuis 10 ans, le Qatar a accueilli plusieurs tournées des équipes du Paris Saint-Germain, tels que les Qatar Handball Tour 2014 et 2015, le Qatar Ladies Tour 2015 et les Qatar Tour 2013, 2015, 2017, 2018, 2019 et 2022 », a écrit que le champion de france 2022 dans un communiqué.

Ce voyage au Qatar privera, Kylian Mbappé, Gianluigi Donnarumma et Nuno Mendes de la cérémonie des trophées UNFP, qui aura lieu le 15 mai prochain. Si le numéro 7 est en lice pour être élu meilleur joueur de la saison, l’Italien fait office de favori dans la catégorie du meilleur gardien et enfin le Portugais, révélation de la saison parisienne, est en lice dans la catégorie du meilleur espoir.