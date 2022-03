Toujours dans l’effectif du FC Barcelone, Ousmane Dembélé voit son contrat expiré dans quelques mois. Si les Catalans ont tout tenté pour lui offrir une nouvelle prolongation de contrat, ils ont malheureusement échoué dans cette mission et aujourd’hui l’international français se dirige inexorablement vers un départ de Catalogne.

L’ancien joueur du Stade Rennais pousse à bout le Barça depuis de nombreux mois et il aurait clairement pris la décision de faire sa valise en fin de saison. Très et même trop souvent blessé et en constat d’échec à Barcelone, Dembélé possède tout de même une très belle cote sur le marché et il ne devrait pas rencontrer trop de problèmes pour trouver un nouveau challenge cet été. Ce mardi matin ‘Sport’ précise que le numéro 7 des Blaugrana pourrait même faire son grand retour en Ligue 1.

Le quotidien espagnol laisse planer le doute mais confirme bien que le Paris Saint-Germain serait une destination possible pour le natif de Vernon. « Au Barça, la certitude que le PSG ne bougerait pas face à cette opportunité de marché s’est déjà estompée. Manchester United et la Juventus aussi, mais en interne, ils savent que l’entourage du joueur a eu plusieurs contacts à Paris. Ils ne savent pas avec certitude l’issue, mais cela ira dans cette direction. » Peut-on lire dans la presse ibérique. Côté PSG, il faut chercher un éventuel successeur à sa star Kylian Mbappé et le club de la capitale pourrait miser sur Ousmane Dembélé afin de remplir cette mission. Si à l’heure actuelle il n’y a rien de sûr, le club de Ligue 1 ne se privera pas de tenter sa chance dans ce dossier et un retour aux sources pour le joueur de 24 ans ne semble pas si loin que ça…