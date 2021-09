En conflit avec sa direction concernant un renouvellement de contrat, Mohamed Salah pourrait bien aller voir ailleurs. Très proche du Paris Saint-Germain, l’Egyptien ferait un pas en arrière dans sa carrière si il partait rejoindre la France. Une affirmation de Steve McManaman, ancienne gloire du football anglais.

« Salah est peut-être le talisman de Liverpool, mais je ne pense pas que le club accédera à sa demande de 500 000 livres (soit 581 000 euros) par semaine. En ce qui concerne les liens entre Salah et le PSG, la plupart des gens penseraient que passer de la Premier League à la Ligue 1 serait un pas en arrière, n’est-ce pas ? Mbappé ne sera pas là la saison prochaine. Et si c’est dans quelques années, Messi ne sera pas là non plus. Salah aurait presque un succès garanti en Ligue 1 et en Coupe de France mais le championnat français est sûrement plus faible que la Premier League et cela semble gêner le PSG en Ligue des Champions« , a déclaré Steve McManaman pour Horse Racing.

Reste à voir si une telle transaction est envisageable.