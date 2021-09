Les clubs français n’ont pas perdus cette semaine en Ligue des Champions et pourtant, leur prestation a tout de même déçu Jérôme Rothen. Particulièrement énervé par le visage affiché par les Parisiens, le consultant de RMC Sport dresse un triste bilan.

« Je suis déçu, forcément, on s’attend toujours à des matchs spectaculaires, encore plus quand on voit les individualités sur le terrain, a souligné l’ancien Parisien. Je suis déçu par le manque de maîtrise et d’investissement, car les Parisiens se sont faits manger dans tous les compartiments du jeu. On a senti une équipe qui arrivait à Bruges dans le confort, en se disant ‘avec nos trois stars devant on va gagner le match. »

« Quand vous perdez autant de duels, que vous courez beaucoup moins que l’adversaire et que vous subissez pas mal d’offensives de Bruges, c’est qu’il y a un problème. Un problème dans la tête, physique aussi car je pense que le PSG n’est pas prêt aujourd’hui à lutter avec beaucoup d’équipes en Ligue des Champions. En faisant si peu d’efforts, je ne vois pas comment cette équipe peut devenir l’une des meilleures en Europe« , a-t-il déclaré sur les antennes de RMC.