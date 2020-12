Samedi, l’animateur radio Florian Gazan s’est mouillé avec une déclaration forte concernant le PSG. Selon le chroniqueur de RTL, l’ogre parisien, qui a remporté sept des huit derniers titres en Ligue 1, ne sera pas couronné à la fin de la saison.

Peu tranchant depuis le début de l’année, le PSG peine à produire le football offensif et spectaculaire auquel il nous avait habitué. Même s’ils se sont rassurés avec un succès de taille à Old Trafford contre Manchester United en Ligue des Champions, les coéquipiers de Neymar manquent d’autorité en championnat. Des signaux pas franchement positifs pour la suite qui inquiètent pas mal d’observateurs du ballon rond.

Florian Gazan, animateur radio pour RTL, n’y est pas allé par quatre chemins en livrant son pronostic. « C’est la 13e journée de L1, et le 13 pourrait porter malheur aux Parisiens. Ils pourraient perdre la tête du championnat (ndlr : cela n’a finalement pas été le cas grâce à un succès 3-1 à Montpellier). Et ma grosse cote, c’est que le PSG ne sera pas champion de France. D’ailleurs l’OM est déjà virtuellement leader. Ils ont deux matches en retard contre Lens et Nice », a commenté Florian Gazan sur les ondes ce matin. D’habitude, à ce moment-là du championnat, le PSG ne voit déjà plus ses adversaires dans le rétroviseur. En moyenne, lors de la conquête de ces cinq derniers titres, Paris comptait 7 points d’avance sur son dauphin après 12 journées. Et là, c’est un banc de dauphins ! Outre Lille, il y a Lyon et Monaco qui ne jouent pas de coupe d’Europe et c’est un gros avantage dans cette saison où le PSG est aussi frais qu’une daurade en plein soleil d’Ibiza par exemple ! Il y a cette préparation physique tronquée qu’ils trainent comme un boulet. Résultat, ils sont sur les rotules ou se blessent. Ecoutez ça : depuis le début de la saison, sur les 16 matches qu’il a joué, le PSG a enregistré 105 absences pour blessures, soit un peu plus de 6 joueurs forfaits par rencontre. Ce début d’exercice 2020-2021, on dirait cette vieille chanson J’ai la rate qui s’dilate. Là, c’est plutôt «J’ai Bernat sur une patte, MBappé tout cassé, le Neymar dans le coltard, Di Maria ça va pas, Verratti cramoisi… Oh mon Dieu que c’est compliqué d’entraîner le PSG. » Paris pas champion, je vous le dis, ce n’est pas de la science fiction ! Un dernier chiffre : le PSG a déjà perdu trois matchs en championnat alors qu’en moyenne, à ce moment-là de la saison sous l’ère qatarie, ils ont concédé 0,7 défaite. Bref, les autres clubs qui démarrent d’habitude la saison en visant la 2e place peuvent enfin rêver à mieux.»