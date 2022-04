« The Athletic » affirme que Chelsea, le PSG et Manchester United ont fait une offre pour Darwin Nunez de Benfica, qui a déjà suscité l’intérêt du FC Barcelone, de l’Atletico Madrid et de Manchester City. Les Portugais seraient heureux de le vendre pour environ 70 millions d’euros.

Darwin Núñez a connu une ascension fulgurante depuis ses débuts à Almería et est désormais un attaquant confirmé à Benfica. Au cours de la saison actuelle, il a déjà inscrit 31 buts en 36 matchs et son bon travail a attiré l’attention des grands. Six clubs s’activent pour le recruter. Les premiers à se manifester ont été Barcelone, Manchester City et l’Atletico Madrid. Cependant, les dernières nouvelles indiquent que le joueur lui-même a écarté les « Colchoneros » de ses plans parce qu’ils ne sont pas son choix de prédilection.

« The Athletic » affirme que Chelsea, le PSG et Manchester United ont fait une offre pour lui et sont les mieux placés pour le recruter. Le club portugais le laisserait partir pour environ 70 millions d’euros, un chiffre logique vu qu’il est sous contrat jusqu’en 2025. Chelsea, le PSG et Man City ont les moyens financiers de répondre à ces demandes. Cependant, ils devront d’abord réaliser une étude détaillée pour déterminer s’il est préférable pour leurs projets d’investir autant sur un seul joueur. Pour l’instant, l’Uruguayen brille au Portugal, où il a récemment inscrit un triplé contre Belenenses.