Une nouvelle pépite suscite les émois en Espagne depuis que le FC Barcelone a dévoilé au grand jour sa jeune pépite nommée Gavi. Séduit par cette éclosion soudaine, Luis Enrique l’a très rapidement convoqué avec la Roja pour jouer contre l’Italie. Une confiance rendue, le milieu de terrain de 17 ans a délivré une prestation aboutie. Un joyau à polir et ne surtout pas laissé s’enfuir pour le Barça. Cependant, avec une clause libératoire de seulement 50M€, il attise les convoitises des plus grands. Selon El Nacional, le Paris Saint-Germain, Manchester United et Liverpool seraient déjà sur le coup.