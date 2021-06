De retour à Parme, là où tout a commencé pour finir sa carrière, Gianluigi Buffon (43 ans) est revenu sur ses meilleures années en carrière et évoque le Paris Saint-Germain.

Dans une interview accordée à « TMW », le gardien italien a remercié le club de la capitale pour les deux saisons passées au club. S’il a adoré son aventure avec la Juventus Turin, il s’est beaucoup plus éclaté en France, avec le club de Ligue 1. « L’année dont je me rappelle avec le plus de plaisir dans ma carrière est celle vécue à Paris. Je n’ai jamais ressenti ailleurs le respect que l’on m’a montré en France. Je sortais beaucoup plus, j’ai vécu cette saison avec la légèreté de celui qui veut partager et interagir. » a Salué Buffon. Rappelons que le champion du monde 2006 avec l’Italie a signé avec le club de Parme pour les deux prochaines saisons.