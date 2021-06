Sergio Ramos, 35 ans, quitte le Real Madrid après seize années à la Maison Blanche. Il souhaite rejoindre le Paris Saint-Germain qui souhaite également compter sur le défenseur la saison prochaine.

Ce n’est un secret pour personne, le vice champion de France souhaite attirer Sergio Ramos, qui quitte le Real Madrid à l’issue de son contrat. Aujourd’hui, l’Equipe annonce que le club lui propose un an de contrat + une en option et souhaite que le champion du monde 2010 accepte une réduction de salaire. Lui qui émargeait à 13 millions d’euros au Real Madrid. Après Wijnaldum, prochainement Donnarumma et Achraf Hakimi, le PSG réalise un début de mercato tonitruant.