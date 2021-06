La presse italienne est formelle : Achraf Hakimi veut rejoindre le PSG cet été et le club français pourrait tomber d’accord avec l’Inter Milan pour un transfert à hauteur de 70 millions d’euros.

Toujours dans le viseur du Paris Saint-Germain et de Chelsea, Achraf Hakimi aurait donné sa préférence au club français d’après les informations du journaliste italien Alfredo Pedullà. « La donne n’a pas changé, le PSG est devant. Les Français avaient présenté une proposition de 60 millions plus des bonus, l’Inter avait demandé 70M€ plus des bonus pour se rapprocher des 80. Désormais le club Nerazzurri est prêt à accepter 70 millions, mais sans contrepartie. La situation est claire. Chelsea est en lice mais ils doit proposer ce montant sans – du moins pour l’instant – l’inclusion de Marcos Alonso dans la transaction. Hakimi a dit oui au PSG, avec environ 10M€ en salaire par saison ». Une grande nouvelle pour le PSG, qui semble avoir toutes les cartes en main pour s’offrir l’ancien latéral du Real Madrid.

« Le Marocain a une nette préférence pour le PSG, club avec lequel il a déjà trouvé un accord », indique le Corriere dello Sport dans son édition du jour. « Leonardo pourrait rejoindre cette semaine la ville qui fût la sienne pendant des années afin de rencontrer les dirigeants Nerazzurri en personne et placer la dernière offre, cela après des contacts téléphoniques constants, surtout avec Ausilio. L’offre en cash du PSG est plus élevée que celle de Chelsea, mais n’a pas atteint les 70 millions attendus par l’Inter. De son côté, Chelsea ne se sent pas hors course et met Marcos Alonso dans la balance, lui qui est le premier choix d’Inzaghi pour l’aile gauche. Dans ce genre de situation, la volonté du joueur est souvent décisive et Leonardo le sait. C’est pourquoi il attend avant de faire monter son offre auprès d’un Inter qui doit forcément vendre. »