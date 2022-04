C’est une information qui prête à sourire et qui vient directement des colonnes du quotidien l’Équipe. Dans son édition du jour, le journal se penche sur l’aspect mental des joueurs du Paris Saint-Germain après leur nouvelle faillite face au Real Madrid en 8e de finale retour de la Ligue des Champions (défaite 3-1). Le média explique que le club de la capitale n’a pas de préparateur mental attitré pour venir en aide à son groupe, mais qu’il a pu faire appel, temporairement à professionnels de cet exercice ainsi que des divers coachs après les différents revers conséquents en Ligue des Champions.

Des marabouts au chevet des joueurs ?

Mais surtout, le quotidien nous apprend que Paris a aussi tenté de faire appel à des marabouts après une nouvelle humiliation en C1, sans préciser l’année. Désormais, les dirigeants parisiens veulent se montrer actifs sur ce sujet et comptent bien se renforcer dans ce domaine. En interne, certains considéreraient toujours que le problème de cette équipe serait son mental. On pourrait donc voir le staff parisien s’étoffer dans les semaines (mois ?) à avec un spécialiste de la préparation mental, et la gestion des échecs ?