Le Paris Saint-Germain s’est fait une raison, Kylian Mbappé va quitter la capitale pour rejoindre le Real Madrid. Ce départ force les dirigeants parisiens à agir. Ces derniers sont en pôle dans le dossier Erling Braut Haaland.

Ce n’est un secret pour personne la star parisienne, Kylian Mbappé, devrait quitter le Paris Saint-Germain cet été, alors que son contrat sera arrivé à son terme. Afin de pallier ce départ impromptu, le PSG mise tout sur un gros dossier en la personne de Erling Braut Haaland. Selon la Gazzetta dello Sport, le club de la capitale serait en pôle pour recruter le Norvégien l’année prochaine. La bonne entente entre Mino Raiola, l’agent du joueur, et Leonardo, directeur sportif du PSG, y serait pour beaucoup. Néanmoins, cette opération aura un coût conséquent. Les 75 millions d’euros de clause libératoire à lever ainsi qu’un salaire de 50M€ et des commissions toujours plus extravagantes.