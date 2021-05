La campagne de Ligue des Champions du Paris Saint-Germain a mis en lumière certains secteurs défaillants au club, comme les latéraux. Ni Florenzi, ni Bakker ni Dagba ne se sont imposés à leur poste. Explications.

À droite pour commencer, Alessandro Florenzi. L’Italien prêté par l’AS Roma ne donne pas satisfaction malgré de bons début et une bonne intégration au sein de l’équipe. Il est incapable de tenir 90 minutes lors d’un match à haute intensité. La preuve lors de cette double confrontation face à Manchester City en Ligue des Champions. Son remplaçant, Colin Dagba, pur titi parisien n’a pas le niveau pour le Paris Saint-Germain malgré une combativité de tous les instants comme lors de la double confrontation face au Bayern Munich. Son profil reste trop juste pour un club comme Paris.

À gauche maintenant, depuis Maxwell, le Paris Saint-Germain pensait tenir avec Juan Bernat un titulaire en puissance. Mais l’Espagnol s’est gravement blessé au genou au début de saison. On se dit alors que c’est la saison de Kurzawa. Mais l’international français continue de décevoir. Ses matchs face au FC Barcelone montrent toute sa fébrilité. Il y a aussi Bakker. Le jeune Néerlandais qui vit sa première saison avec du temps de jeu au Paris Saint-Germain a vite montré des limites techniques qui ne lui permettent pas d’être présent offensivement et défensivement. Malgré toute sa hargne, cela reste juste face aux grands joueurs que le club affronte en Ligue des Champions. Enfin, il y a Abdou Diallo. L’international sénégalais reste pour l’heure la solution pour pallier aux défaillances des deux autres joueurs cités, mais ce n’est pas son poste de prédilection et il semble manquer de coffre pour être présent à la fois défensivement et offensivement.

Le club doit aussi gérer le milieu de terrain et l’attaque avec le recrutement d’un numéro 9 et peut-être le remplaçant à Mbappé, qui réfléchit sur son avenir dans la capitale. Une chose est sûre, le Paris Saint-Germain doit avoir une défense et des latéraux de meilleure qualité pour espérer remporter enfin cette compétition.