Le Paris Saint-Germain est en discussions avec deux stars libres en fin de saison : Franck Kessie et Paul Pogba.

Paris est à l’affut de tous les bons coups sur les mercatos. L’été dernier le club de la capitale s’est offert plusieurs stars pour 0€ dont Sergio Ramos, Wijnaldum, Messi… L’été prochain le PSG entend bien réaliser des coups similaires. Ainsi selon les informations du journaliste ESPN Julien Laurens, le leader de la Ligue 1 est en discussions avec Franck Kessie et Paul Pogba. Les deux milieux de terrain sont en fin de contrat à l’issue de la saison et pourront s’engager librement et gratuitement où ils le souhaitent en juin prochain. L’ajout de la star du Milan AC et/ou de celle de Manchester United serait un atout de poids dans l’entrejeu parisien aux côtés de Marco Verratti.