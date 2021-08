D’après plusieurs sources, les négociations seraient déjà très avancées entre le PSG et Lionel Messi.

Tout va très vite sur le marché des transferts ! Moins d’un jour après la bombe lâché par de le FC Barcelone, qui annonçait avoir rompu les négociations avec Lionel Messi à cause d’obstacles financiers et structurels (à savoir le règlement de la Liga), le Paris Saint-Germain serait déjà proche d’un accord avec le sextuple Ballon d’Or. Le célèbre journaliste italien Fabrizio Romano annonce ce vendredi que le club de la capitale serait confiant concernant la structure du deal. Les dirigeants du club sont en négociation directe avec le joueur et son entourage depuis hier soir et ils plancheraient déjà sur le futur contrat de l’Argentin.

Le journaliste italien ajoute que le vestiaire parisien serait également confiant sur la faisabilité du transfert. Toujours très proche de son ancien coéquipier en Catalogne, Neymar ferait également le forcing pour tenter de convaincre d’une part la Pulga, de l’autre ses dirigeants de boucler le dossier au plus vite.