Interrogé au micro de beIN Sports, Gianluigi Donnarumma a fait des confidences sur l’histoire de sa signature au Paris Saint-Germain, et a confié que Gianluigi Buffon, son compatriote, avait eu une grande influence sur son choix.

Arrivé libre à Paris l’été dernier en provenance de l’AC Milan, Gianluigi Donnarumma connait une première saison assez spéciale. Mauricio Pochettino ayant établi un système d’alternance au poste de gardien entre Donnarumma et Navas, le portier italien alterne entre les prestations convaincantes lorsqu’il est titulaire et les rotations d’effectif. Toutefois, il avait rassuré, auprès de nombreux medias, quant au fait de ne pas regretter sa décision de rejoindre le club de la capitale. Une décision qui aurait été fortement conseillée par un ancien du PSG, son compatriote italien Gianluigi Buffon.

« Il m’a dit de venir ici (à Paris) et de faire l’histoire de ce club. Il m’a donc clairement aidé à faire mon choix et j’en suis très heureux parce que le PSG ne m’a jamais lâché. C’est mon destin d’être ici. Je suis, aujourd’hui, très fier de faire partie de ce club » a confié au micro de BeIN Sports le gardien parisien. Donnarumma semble prendre de plus en plus d’importance au poste de gardien du PSG, et s’il avait démarré titulaire lors du match aller contre le Real Madrid, il serait vraisemblablement de nouveau aligné ce soir en marge du huitième de finale retour des 1/8e de Ligue des Champions.