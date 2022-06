Poussé vers la sortie, Neymar ne voudra partir qu’à une seule et unique condition. Un départ sera accepté si le PSG lui offre 200 millions d’euros, soit les émoluments que son contrat lui offre jusqu’en 2027.

Intransférable il y a encore quelques années, Neymar est passé du rêve au cauchemar et est désormais poussé vers la sortie par le Paris Saint-Germain, prêt à fermer les yeux sur une partie des 222 millions d’euros dépensés lors de son recrutement. Si un départ semble difficile à imaginer, plusieurs rumeurs l’annoncent à Manchester United, à Newcastle, à la Juventus Turin voire même à Chelsea. Tant de points de chute potentiels que le Brésilien n’envisagerait pas de rejoindre à moins que…

D’après les informations publiées par El Pais, Neymar et son entourage seraient prêts à quitter le Paris Saint-Germain si, et seulement si il touche 200 millions d’euros de la part du PSG. Un montant qui correspond au total des salaires qu’il est censé percevoir jusqu’en juin 2027 ce qui correspondrait finalement à une résiliation de contrat. Autre détail noté par la presse espagnole, il aurait reçu la garantie que si un club ne parvenait pas à s’aligner sur ses émoluments actuels, soit 40 millions d’euros par an, le Qatar lui réglera la différence jusqu’en 2027. De véritables révélations chocs qui devraient mettre un terme définitif entre les liens qui unissent Neymar Jr aux supporters parisiens.