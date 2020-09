Regardez en direct ce match entre Lens et Paris Saint-Germain pour la 2e journée de Ligue 1 (la première rencontre de la saison pour le PSG).

Privé de 7 titulaires pour cause de Covid-19 (Neymar, Kylian Mbappé, Angel Di Maria, Mauro Icardi, Marquinhos, Leandro Paredes et Keylor Navas), le PSG s’est incliné 1-0 à Bollaert pour son premier match de la saison de Ligue 1. But d’Ignatius Ganago (57e) sur une boulette du portier parisien Marcin Bulka à la relance. Bulka qui est… le 3e gardien du PSG.

