Ce mercredi, après la victoire du PSG face à Metz, dès échauffourées ont eu lieu entre les deux camps. Après la rencontre, Frédéric Antonetti avait fustigé le comportement de Kylian Mbappé, le qualifiant de prétentieux. Présent en conférence de presse avant le déplacement de son équipe à Brest ce dimanche, le coach messin en a remis une couche.

« Regardez les dix dernières minutes et vous comprendrez que, parfois, on peut perdre son sang-froid. C’est très accablant et triste. Vous savez, les grands clubs n’aiment pas l’incertitude, c’est pour ça qu’ils veulent créer la Super Ligue.

Et qu’un petit club comme nous puisse leur tenir tête… Ils ne supportent pas, a taclé le Corse. Le football, c’est l’incertitude, c’est ce qui fait son charme. Un petit club comme nous, sur un match, peut contrarier cette équipe. Ces gens n’aiment pas la contrariété. »