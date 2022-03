Soirée difficile pour les Parisiennes qui doivent se contenter du nul (0-0) contre Montpellier.

Coup d’arrêt ce soir pour les Parisiennes, tenues en échec par Montpellier. Dominatrices, les coéquipières de Marie-Antoinette Katoto n’ont pas réussi à trouver la faille et avec ce 0-0, elles prennent un peu plus de retard sur les joueuses de l’Olympique Lyonnais. Avant le derby entre l’ASSE et l’OL, le PSG compte deux points de retard sur les leadeuses invaincues.

Dans l’autre match de la soirée, le Paris FC s’est imposé sur le score de 3-1 face à Fleury, notamment grâce à un doublé de Bourdieu (27e, 61e).