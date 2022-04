Le milieu Etienne Capoue n’a pas hésité à dire tout le bien qu’il pensait d’Unai Emery. Le Français, pour les colonnes de L’Equipe, a annoncé que l’ancien coach du PSG devrait être considéré parmi les très grands.

« C’est un entraîneur incroyable, une encyclopédie du football. Tactiquement, il a toujours un coup d’avance. Il prévoit tout ce qui va se passer en match. A l’entraînement, on travaille des tactiques et je me dis : ‘Si ça, ça marche ce week-end, c’est fort.’ Et c’est ce qui se passe ! Le coach est trop intelligent. C’est dommage qu’il n’ait pas réussi dans les grands clubs où il est passé. Si tous les joueurs étaient aussi investis que lui, il serait bien plus reconnu.

C’est clairement l’entraîneur qui m’a le plus apporté, poursuit-il. J’ai sauté des classes avec lui. Avec Unai, j’ai appris le football à 33 ans ! C’est un meneur d’hommes qui te transmet sa passion, son énergie et a toujours les mots justes. Il fait tout pour que tu puisses briller et tu es obligé de te donner à fond pour lui », a expliqué Capoue pour L’Equipe.