Alors que les jours de Mauricio Pochettino à la tête du PSG sont comptés, plusieurs noms se sont déjà échappés pour la succession de l’entraineur argentin. Les plus fréquents ont été ceux de Zinédine Zidane et d’Antonio Conte, mais celui de Thiago Motta a dernièrement fait surface et pourrait être une solution intéressante pour Paris.

Zidane préfère l’EDF

Le PSG prépare déjà la saison prochaine. Avec une Ligue 1 déjà mathématiquement remportée et une élimination précoce en Ligue des Champions, le club de la capitale s’active sur les dossiers chauds qui l’attend, et notamment celui du poste d’entraineur. Mauricio Pochettino n’a pas rempli les attentes espérées de lui et devrait prochainement faire ses valises de la capitale. Zinédine Zidane était le choix de prédilection du PSG pour succéder à l’entraineur argentin pour la saison prochaine. Mais la piste semble s’être éloignée car « Zizou » serait focalisé sur l’Équipe de France et par conséquent ne devrait pas rejoindre Paris. Le PSG étudie donc désormais l’option d’une alternative à Zinédine Zidane à la tête du projet et plusieurs candidats ont récemment fait surface, notamment Antonio Conte et Thiago Motta.

Thiago Motta, le pari fou ?

Antonio Conte est le premier nom sur la liste des candidats du Paris Saint-Germain pour remplacer Mauricio Pochettino. Selon « L’Equipe », l’entraîneur italien est le profil qui plaît le plus au président Al Khelaifi et pourrait débarquer à Paris cet été. Conte, qui a encore un an de contrat à Tottenham, ne vit pas une saison facile pour son retour en Premier League mais son équipe maintient ses chances de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Selon Le Parisien, les premiers contacts ont déjà eu lieu entre l’entourage du coach italien et le club parisien, qui ne perd pas de temps pour trouver un remplaçant à Pochettino. L’autre nom est celui de Thiago Motta. L’Italo-Brésilien se porte plutôt bien avec le club italien de la Spezia où il devrait assurer le maintien en Serie A cette saison. L’ex milieu emblématique du PSG est aimé et respecté au club, et pourrait finalement être la solution pour reprendre les rênes du banc parisien la saison prochaine. Mais certains observateurs pointent un bémol, celui de son inexpérience en tant qu’entraineur. «C’est peut-être un entraîneur en devenir, je veux bien le croire. Mais là, il entraîne une équipe italienne qui se trouve à la 14e ou 15e place de Serie A, une petite équipe italienne. Je pense qu’aujourd’hui, ils ne peuvent pas se tromper encore une fois » a déclaré Gervais Martel dans l’Équipe du Soir. Reste à savoir si le PSG est prêt à tenter le pari.