Enfin ! Le Paris Saint-Germain a réussi à faire ses preuves ce dimanche soir face à Nice en battant les Aiglons à l’Allianz Riviera 3 à 0. Pierre Ménès, consultant de Canal +, s’est exprimé sur son blog après cette victoire.

“Le PSG avec une équipe qui commence à ressembler à quelque chose, l’a facilement emporté à Nice.” attaque-t-il le dossier. “On a clairement pu constater qu’il existe un PSG avec et sans Mbappé. Sa vitesse et ses percussions côté gauche ont fait la misère à Atal pendant tout le match, il a provoqué le penalty qu’il a transformé et il a obligé Benitez à repousser le ballon dans les pieds de Di Maria sur le deuxième but. L’Argentin qui est à la passe sur le troisième avec un coup-franc coupé par Marquinhos, un classique.”

Pour lui, il était inconcevable que Paris “reste bien longtemps aux dernières places du classement”. “On se rend compte que toutes les considérations technico-tactiques étaient caduques. Quand il manque sept joueurs dans une équipe, c’est compliqué pour tout le monde. Et quand ces joueurs-là reviennent, le niveau de jeu revient lui aussi. Rien de surprenant.” a-t-il écrit.