Malgré l’élimination du PSG face au Real Madrid en Ligue des Champions, le club de la capitale aurait trouvé la solution pour conserver son attaquant, sur le plan financier du moins.

En fin de contrat l’été prochain, Kylian Mbappé n’a toujours pas communiqué sur sa décision finale concernant son avenir. Cependant, et même s’il semble très proche du Real Madrid, le PSG pourrait aurait une nouvelle arme en a faveur. La LFP a annoncé avoir débuté les négociations avec le fond d’investissements CVC pour l’exploitations de ses droits.

Une éventualité qui d’après AS rapporterait environ 450 millions d’euros au PSG. Et d’après Defensa Central, ce joli pactole permettrait au club de la capitale d’augmenter encore plus l’offre faite à Mbappé sur son contrat. Et d’après la même source, à Madrid ont voit d’un très mauvais oeil cet accord entre la CVC et la Ligue 1. Un accord qu’ils considèrent comme une véritable menace pour l’avenir de Mbappé.