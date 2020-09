Le Paris Saint-Germain a remporté ce dimanche son match face à Reims 0-2. Un score pas assez conséquent pour Tuchel, mais également pour Riolo qui estime que le PSG ne met pas assez de pression dans les matchs de Ligue 1.

“Est-ce que c’est grave de ne pas aller au bout de l’exigence ? Pour moi oui. Le sport de haut niveau est ainsi. Si tu peux en mettre cinq tu dois en mettre cinq. Si tu peux en mettre six tu dois en mettre six. Comme le Bayern.” a déclaré l’ancien joueur sur RMC. “Comme tu sais que tu vas gagner le match, augmente ton niveau d’exigence. Parce que tu sais que ce ne sera pas toujours aussi facile. Tu dois rôder l’équipe.”

Pour lui, “on ne sait jamais avec le PSG quel est le positionnement de l’un et de l’autre, on ne sait pas si les quatre offensifs vont jouer tout le temps ou si ça changera pour les gros matches… (…) Ça se balade, techniquement tu es dix classes au dessus… Neymar, c’est entre le très bien et je ne donne pas quand il faut, Mbappé c’est pareil, Di Maria il avait le pied à l’envers, ce qui est très rare chez lui… Au final je ne trouve pas cette prestation aboutie. Le problème du PSG ces dernières années c’est qu’il n’est pas assez exigeant. Ce n’est qu’une adaptation aux situations. C’est ce que fait Neymar. “Là c’est facile donc j’ai le droit de dribbler quatre mecs et de ne pas faire la passe. Mais quand ce sera costaud, je ne ferai pas comme ça.” Moi, ça je n’aime pas.”