Poussé vers la sortie par le Paris Saint-Germain, Neymar serait proposé à de nombreuses écuries. Son prix ? Seulement 50 millions d’euros…

Jugé comme étant l’un des principaux responsables de la défaillance parisienne en 8èmes de finale de Ligue des Champions face au Real Madrid, Neymar Jr est sujet à de vives critiques. En interne, la tendance serait à un départ pour l’international brésilien qui ne serait plus désiré par la direction du Paris Saint-Germain. Auteur d’une saison plus que moyenne avec 5 buts et 5 passes décisives en 21 rencontres disputées, la star parisienne est poussé vers la sortie. Ses blessures, ses frasques, son hygiène de vie et ses performances l’ont mis à mal aux yeux de ses dirigeants qui espèrent un départ dès cet été.

Selon les informations de la presse française, relayées par Fichajes.net, le Paris Saint-Germain veut créer une nouvelle équipe la saison prochaine sans Neymar. Le Brésilien est prié de quitter la capitale. La direction parisienne s’évertuerait à le proposer sur le marché des transferts et aurait fixé son prix de départ à 50 millions d’euros. Une somme dérisoire comparée à celle déboursée pour se l’accaparer : 222 millions qui correspond presque à son salaire annuel estimé à 37,7 millions d’euros par Foot Mercato.

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de sport.fr en cliquant ici !