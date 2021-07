Florentino Pérez est totalement fou. Le président du Real Madrid fait du grand n’importe quoi. Après avoir insulté Cristiano Ronaldo il y a quelques heures, c’est au tour de deux anciens Merengues de passer à la casserole.

Il y a quelques jours, « El Confidencial » a révélé des écoutes concernant le boss du club madrilène et il n’est pas tendre avec son ancien milieu de terrain Guti. Il le traîte d’âne et de crétin. « C’est un âne, il est comme une chèvre, il est le pire ennemi de lui-même. Il est bien utilisé par la SER (une radio espagnole) qui voulait embaucher un crétin. C’est un crétin. Et la COPE (une autre radio), c’est pareil, il les laissera en plan, il n’ira pas. » Et ce n’est pas terminé car le média dévoile une nouvelle écoute datant de 2006 et concernant Luis Figo : « le vestiaire… C’est Figo qui baise le vestiaire. Le meilleur a été Zidane, sans aucun doute. Figo était un fils de p… Comme ce garçon… Raúl. Les deux pires ont été Figo et Raul. » Bref, le patron du Real ne s’est pas fait des amis.