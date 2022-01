Après une nouvelle victoire 1-0 face à Rennes samedi dernier, le président lensois Joseph Oughourlian s’est exprimé sur le début de saison du club Sang et Or, et s’est montré plutôt satisfait.

Actuel 6e de Ligue 1 avec 30 points, le RC Lens réalise une très belle saison et est plus que jamais dans la course aux places qualificatives pour l’Europe. Le président lensois Joseph Oughourlian a donc de quoi être réjoui, ce qu’il a exprimé de vive voix : « À l’image de tous nos sympathisants et plus largement des suiveurs du football français, j’ai été séduit par le visage de l’équipe. Cette volonté de toujours jouer, cet esprit offensif et déterminé, cette inlassable solidarité, c’est tout simplement la traduction sportive de ce que doit toujours être ce club. Je félicite les joueurs, le staff et la direction du club pour ce qui a été accompli, le Racing nous a transmis de l’émotion et a conquis de nouveaux cœurs.«