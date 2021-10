Suivez en direct à partir de 20h45, cette nouvelle soirée de matchs de qualifications pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Au programme, le Portugal de Cristiano Ronaldo affronte le Luxembourg et l’Angleterre accueille la Hongrie.

Cette sixième journée de qualifications pour la Coupe du monde 2022 nous aura réservé quelques surprises, avec notamment le match nul de l’Angleterre contre la Hongrie (1-1) à Wembley. Pourtant dominateurs, les Three Lions ont concédé l’ouverture du score sur penalty (Sallai, 24′) et John Stones (37′) a égalisé avant la pause. Au retour des vestiaires, Harry Kane et les siens ont poussé sans réussir à tromper la vigilance de Péter Gulácsi. Statu quo dans le groupe I puisque l’Albanie et la Pologne ont également fait match nul (0-0).

Le Portugal en revanche ne s’est pas fait prier pour écraser le Luxembourg sur le score de 5 à 0. Cristiano Ronaldo a encore gonflé son compteur de buts avec deux penaltys transformés en première mi-temps et un dernier but en fin de rencontre. Le Portugal reste deuxième du groupe A puisque la Serbie s’est imposé (3-1) contre l’Azerbaïdjan.

Grosse victoire également de la Suisse. Les coéquipiers de Xherdan Shaqiri n’ont fait qu’une bouchée de la Lituanie (4-0) et reviennent provisoirement à hauteur de l’Italie, en tête du groupe C.

Tous les résultats de la soirée :