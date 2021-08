Star du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé est de retour avec son club après la déception du dernier Euro 2020. Le champion du monde 2018 a même donné une interview dans laquelle il explique son plus grand rêve.

Dans le magazine officiel du club, Kylian Mbappé a dévoilé son plus grand rêve et il concerne son club de coeur à savoir le Paris Saint-Germain. « Mon plus grand rêve serait de gagner la Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain, ce serait formidable, » a notamment lancé le joueur. De quoi sceller définitivement l’avenir du joueur dans la capitale ? Réponse dans les jours, semaines à venir…