Le père de Neymar soutien toujours son fils et il est même sorti du silence pour le défendre. En effet, Neymar Jr. s’est fait traiter d’idiot par un commentateur et ça ne passe pas du tout chez les Neymar.

« Masqué, choyé, fallacieux et maintenant un idiot. Les trois premiers adjectifs ne nous dérangent pas, le silence a toujours été, peut-être, la meilleure réponse. Hier mon fils a posé pour une photo à côté d’un enfant, collé son visage contre le sien, risquant même d’être critiqué pour avoir enlevé son masque. Et maintenant ? Où est le respect de l’être humain, de la photo éternelle dans une vie éphémère… l’occasion unique pour un fan. Ouais, mon fils est masqué et tout ce que vous voulez d’autre. Mais idiot ? Non ! Il est le héros. Un héros sans mensonge, qui affronte son histoire de front, sans chercher de lâches raccourcis, sans être traître, » a publié le père du joueur du PSG sur Instagram.