Papa et agent de Kylian Mbappé, Wilfried se confie sur l’avenir de son fils et reste quelque peu énigmatique. Il a totale confiance en son fils et pense qu’il fera les bons choix pour l’avenir.

« Pourquoi vous voulez que ça nous perturbe et le perturbe tout ce qui se dit… Cela ne peut pas nous perturber parce qu’il joue dans une grande équipe, entouré de grands joueurs, et c’est ce qui permet aussi de vous rapprocher de vos rêves et de vos ambitions ». A expliqué Wilfried Mbappé au micro de la chaîne « Téléfoot ».