Actuellement en difficulté financière et toujours dans le flou le plus total avec l’histoire de son diffuseur officiel MediaPro, la LFP réfléchit de plus en plus à mettre en place une Ligue 1 à 18 clubs.

Une idée qui trotte dans la tête de la Ligue et son président Vincent Labrune depuis quelques jours. Président de la Fédération française de football (LFP), Noël Le Graët donne son avis et nous éclaire sur une possible Ligue 1 à 18 clubs. Un projet qui semble encore loin mais pas impossible.

« Cela mérite davantage de réflexion. Il faudrait réaliser une étude financière, interroger les chaînes de télévision. Cela fait quand même des matches en moins. On ne peut pas dire comme ça : « Je lance une pièce en l’air et, suivant le côté où elle retombe, c’est oui ou non. » Cela peut mettre le bazar avec les télés. Cela ne peut pas se faire tout de suite. Ce n’est pas le bon moment. Il y a quand même quelques tables rondes à organiser… » Confie le patron du football français dans une interview pour « l’Equipe ».

Aavnt de conclure : « Dans le passé, on a souvent parlé d’un retour à 18 en L1. Cela n’a jamais abouti car les résistances des clubs ont été trop fortes. Vous demandez à deux clubs supplémentaires de descendre en Ligue 2… Il y a encore quelques semaines, quand on était en difficulté, certains voulaient jouer à 22… »