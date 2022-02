3️⃣ puntos en un buen partido del equipo en casa.

Muy contento con mi primer gol…🍳

3️⃣ points in a good match from the team at home.

Very happy with my first goal…🍳

3️⃣ points grâce un bon match à domicile de l'équipe.

Très content après mon premier but… 🍳 #AllezParis pic.twitter.com/lLeKXwEH8u