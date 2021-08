Le classement de Ligue 1 est étonnant après quatre journées.

Le PSG de Lionel Messi a fait carton plein avec 12 points. Il est suivi par le SCO d’Angers (10 points) et le promu Clermont (8 points). Plus étonnant encore, les 4e et 5e du classement, Nice et Marseille, comptent un match en moins puisque le sort de la rencontre interrompue qui les a opposés le week-end dernier n’a toujours pas été décidé.