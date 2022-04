Le Paris Saint-Germain a commencé à s’activer en marge du prochain mercato et aurait fait une super offre pour Sergej Milinkovic-Savic, milieu de la Lazio Rome.

On le sait depuis quelques temps désormais, le PSG s’intéresse de près à l’un des cadres de la Lazio de Rome, Sergej Milinkovic-Savic. Le milieu de terrain serbe de 27 ans devrait être vendu par les Biancocelesti cet été afin de financer le remaniement de leur effectif, l’entraîneur Maurizio Sarri souhaitant l’arrivée de six à sept nouveaux renforts. Comme le rapporte La Repubblica (via LazioNews24), le PSG se bat désespérément pour obtenir la signature de Milinkovic-Savic et le club est prêt à offrir à la Lazio la somme exigée pour le transfert du joueur serbe (soit 70 millions d’euros).

Selon les informations du media cité, le PSG aurait même déjà envoyé une offre de 70 millions au club romain, somme que le club romaine serait prêt à accepter. L’Inter et la Juventus sont également désireux de récupérer Milinkovic-Savic, mais leurs offres sont trop basses et contiennent trop de versements pour que le président romain soit convaincu. Des mises à jour sont attendues dans les semaines à venir car la vente de Milinkovic-Savic donnerait au club romain une marge de manœuvre importante avant l’été, lui permettant de mieux planifier ses cibles afin de fournir à Sarri les renforts les plus appropriés.