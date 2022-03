La direction du Paris Saint-Germain a commencé à évaluer la situation de Ronald Araújo. Le défenseur central du FC Barcelone n’a pas encore trouvé d’accord avec le club catalan dans le cadre d’une prolongation de son contrat, expirant en 2023. Les Parisiens lui offriraient un salaire nettement supérieur à celui proposé par les Blaugranas.

Bien que le club ait fait preuve de puissance financière pour recruter des joueurs comme Ferran Torres et Pierre-Emerick Aubameyang, l’économie du FC Barcelone n’est toujours pas à la hauteur. Pour cette raison, il n’est guère surprenant que les Catalans rencontrent de sérieuses difficultés pour renouveler un joueur clé, l’Uruguayen Ronald Araújo. Le défenseur central de 23 ans salue l’idée de rester lié à l’équipe catalane, mais il est également clair que, compte tenu de sa progression, le club devrait faire un effort pour le retenir et lui garantir un salaire proportionnel à sa valeur et progression.c

Conscients que la négociation n’est pas facile, plusieurs clubs ont déjà commencé à se positionner. En effet, à l’intérêt bien connu de Manchester United et de Chelsea, il faut désormais ajouter celui du Paris Saint-Germain, selon le journal espagnol Sport. Logiquement, les Parisiens entendent jouer la carte économique. Pour le moment, le Barça a offert au défenseur central un salaire qui dépasse à peine les 3 millions d’euros, un chiffre que les Parisiens pourraient facilement dépasser et qui n’a surtout pas convaincu le défenseur uruguayen. De plus, comme les deux équipes anglaises, le PSG serait prêt à le signer cet été ou à attendre 2023 pour le récupérer libre.