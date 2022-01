Prolonger Kylian Mbappé jusqu’en 2024 avec la promesse de le laisser partir au Real Madrid en 2023… afin de se laisser le temps de recruter Zinedine Zidane. Tel est le scénario qui se dessine !

Le génie français ne veut pas passer pour un traître de la patrie. L’idée de prolonger avec le PSG pour disputer une saison de plus aux côtés de Lionel Messi et Neymar, optimiser les chances de remporter une Ligue des champions avec le club parisien… puis permettre à celui-ci d’empocher le montant d’un transfert conséquent. Voilà la volonté de Kylian Mbappé.

Si ce projet se confirme, le Real Madrid devra patienter une saison de plus avant d’accueillir l’attaquant français… et payer bien plus cher que prévu ! Au lieu d’une prime à la signature à verser au joueur (de 50 à 100 millions d’euros selon la presse espagnole), la Casa Blanca devra payer le prix fort au PSG pour recruter le Mbappé. 300 millions d’euros ? Voire plus ? D’ici 2023, la situation peut évoluer.

Haaland pour patienter ? Zidane pour brouiller les cartes ?

Pas certain que le club espagnol accueille avec joie ce nouveau scénario. Florentino Pérez pourrait miser sur Erling Haaland dès l’été prochain. Et si le Norvégien venait à briller, le Real Madrid pourrait faire une croix sur le dossier Mbappé.

Ce dernier pourrait-il, dès lors, s’inscrire dans la durée avec le PSG ? C’est l’espoir des dirigeants qataris, qui vont tenter pour le convaincre de faire venir l’entraîneur de ses rêves… un certain Zinedine Zidane ! Car l’idée des dirigeants qatari est bien celle-là : remplacer Pochettino par Zidane pour convaincre Mbappé de s’inscrire dans la durée…