Le mercato du Paris Saint-Germain est décidément très offensif, notamment en direction des joueurs du Real Madrid !

Selon les dernières informations de la presse espagnole, la charnière centrale entière du Real Madrid pourrait bel et bien évoluer au PSG la saison prochaine ! Le départ de Sergio Ramos de la Maison Blanche est désormais officiel et l’on sait que le club parisien est sur les rangs pour enrôler l’Espagnol. Mais la piste Raphaël Varane est également très active. Le joueur souhaiterait rejoindre la France et former avec Presnel Kimpembe la paire qu’il connaît en sélection. Varane aurait déjà repoussé deux offres de prolongation de la direction madrilène. Celle-ci pourrait se résoudre à le céder cet été pour éviter qu’il ne parte libre à l’issue de son contrat.

Reste que le recrutement simultané des deux défenseurs centraux du Real Madrid semble peu pertinent d’un point de vue sportif. Le PSG va donc devoir trancher entre Sergio Ramos, 35 ans, et Raphaël Varane, 28 ans.