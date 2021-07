Nos confrères du Parisien et ont réalisé le onze probable du PSG pour la saison prochaine en intégrant la recrue officielle Georgino Wijnaldum et la recrue probable Sergio Ramos. Le grand perdant pourrait s’appeler Angel Di Maria…

En effet, Mauricio Pochettino pourrait être tenté par une défense à trois Kimbembe-Ramos-Marquinhos. Les deux latéraux Juan Bernat et probablement Achraf Hakimi joueraient haut sur les côtés. Le milieu de terrain serait composé de trois hommes, Marco Verratti et Leandro Paredes accompagnant Wijnaldum. Il ne reste plus que deux places en attaque, réservées à Neymar et Kylian Mbappé. Dans un tel schéma, Angel Di Maria serait sur le banc !