Récemment arrivé à Marseille en provenance du Havre, Isaak Touré a livré ses premières impressions. Il a notamment révélé qu’il s’inspirait beaucoup de William Saliba.

Sur le média du club olympien, Isaak Touré s’est exprimé pour la première fois en tant que Marseillais. « Déjà c’est une immense fierté, parce que c’est l’un des plus grands clubs français. À jamais les premiers, comme on dit. C’est immense fierté, la confiance qu’ils m’ont donnée », a déclaré le défenseur de 19 ans. Il a ensuite expliqué les raisons de son choix de rejoindre l’OM : « Le choix du coeur. C’est mon club de coeur. Depuis tout petit, je suis fan de l’OM. Et puis ça ne se refuse pas l’Olympique de Marseille. » Isaak Touré a également donné les joueurs qu’il préfère à son poste, défenseur central. «Je m’inspire beaucoup de William Saliba. Il est jeune, il a fait beaucoup de choses, plus de 100 matches en Ligue 1. J’aime aussi beaucoup van Dijk, très bon joueur, et Kalidou Koulibaly ».