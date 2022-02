Alors que le FC Nantes pourrait se voir déplumer au prochain mercato, une piste est sortie du bois pour cet été.

Blas, Kolo Muani, Coulibaly… Le FC Nantes pourrait perdre gros lors du prochain mercato. Alors et d’après les informations de FootMercato relayés par But, les Canaris explorent dores et déjà les pistes pour un nouvel attaquant.

En effet, Kombouaré semblerait séduit par le profil d’Andy Elysée Logbo, jeune buteur du Havre de 17 ans. Ce dernier, considéré comme le nouveau Lukaku, tant sa puissance physique impressionne (1,88m), serait surveillé par Liverpool, mais également dans les petits papiers du FC Nantes. Pour rappel, son contrat aspirant prend fin en juin prochain avec son club formateur.

