Le Napoli a cartonné 4 à 0 l’équipe d’Udinese ce soir dans le match de clôture de la quatrième journée de Serie A.

Les joueurs de Luciano Spalletti ont corrigé leur adversaire avec quatre buts et gardent leur rythme effréné dans ce championnat. Naples a ouvert le score par l’intermédiaire de Victor Osimhen à la 24e minute de jeu avant que Rahmani ne double la mise onze minutes plus tard. C’est ensuite Kalidou Koulibaly à la 52e minute de jeu qui offre le troisième but avant que Lozano ne termine le festival à la 84e. Au classement, le SSC Naples est leader avec 12 points, alors que Udinese se retrouve 8e avec 7 points.