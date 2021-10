Pour Jérôme Rothen, consultant RMC, le Mondial 2022 au Qatar sera un énorme fiasco.

« On va tout droit vers un fiasco en termes d’image. De jeu, je ne sais pas. Mais en termes d’image, vendre une Coupe du monde en hiver, ce n’est pas facile. Il y aurait dû avoir une préparation en amont mais on n’en entend pas parler de cette Coupe du monde. Il y a toujours un grain de sable avec cette compétition. Comment on peut dire aux joueurs de sortir de leur club et de tout de suite se projeter sur une Coupe du monde. (…) Se retrouver avec tout le groupe seulement une semaine avant la Coupe du monde, ça me paraît aberrant. En plus, on dit qu’on va tester des hors jeu automatisés pendant le Mondial. Ce n’est pas possible, on parle d’une Coupe du monde », a indiqué le consultant sur RMC Sport.