Soulier d’Or de la dernière saison, Ciro Immobile se sent comme un poisson dans l’eau avec le maillot de la Lazio Rome.

Souvent très discret dans les médias, il s’est confié dans un entretien à “France football” et en dit un peu plus sur son enfance et son modèle en tant que footballeur.

“J’aime citer David Trezeguet, que j’ai côtoyé à la Juventus. Il m’a laissé une impression incroyable dans la surface de réparation. Je n’ai jamais vu quelqu’un comme lui. Il possédait la coordination et la technique pour marquer sur n’importe quel type de centre et avec n’importe quelle partie de son corps”, raconte Immobile qui considère David Trezeguet comme une légende la Juventus Turin.