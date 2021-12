Leader en Serie A, le Milan AC a subi une récente déconvenue inattendue avec la récente blessure de Simon Kjaer. Parti pour une superbe saison, le club lombard a besoin d’un renfort d’envergure afin de remplacer son taulier danois et se lance sur la piste menant au LOSC et à Sven Botman.

Après l’élimination précoce mais attendue en Ligue des Champions et un revers face aux Reds de Liverpool (1-2), l’AC Milan est désormais dans l’urgence à l’aube d’une deuxième partie de saison plus importante que jamais. Leader de Serie A, le club lombard réalise une excellente saison et fait partie des prétendants pour remporter le Scudetto, un titre qu’il n’a plus remporté depuis 10 ans. Néanmoins, sans une assise défensive solide, élément manquant depuis la blessure de Simon Kjaer, le Milan ne pourra pas poursuivre sa dynamique positive.

Selon les informations du Corriere dello Sport, les Rossoneri se lancent sur la piste Sven Botman. Une cible privilégiée de Paolo Maldini tant pour son talent que pour sa jeunesse et son potentiel. Elément indispensable du onze de Christophe Galtier lors de la saison du titre, le Néerlandais a prouvé qu’il était un futur très grand. Une stature qui plaît tout particulièrement au Milan AC. Le défenseur central du LOSC est également courtisé par Newcastle United et la Juventus Turin.